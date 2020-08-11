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Какие дома Тулы обесточат 12 августа

Какие дома Тулы обесточат 12 августа

Плановые работы пройдут с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Бондаренко, 35, 37, 33, 35-а,
  • Тополиный пр-д,
  • Соловьиный пр-д,
  • ул. Лесная опушка,
  • ул. Маргелова, 62, 65,
  • Калужское шоссе, 2-б, 2-в,
  • ул. Сурикова, 2, 5, 10-а, 8-а, 8-б, 7-а, 6, 2-б,
  • ул. Рязанская, 48-а, 46, 48,
  • Новомосковское шоссе, 28, 46, 24-а, 22, 18, 24, 38,
  • ул. Гоголевская, 76,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 25, 30, 25-а, 25, 30, 25-а, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 11,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • Новорабочий пр-д 13-26, 40-50,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22,
  • ул. Невская, 10, 19, 11,
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
  • ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20,
  • ул. Казанская, 2,
  • ул. М. Жукова, 4, 8-б, 6, 10,
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 19-а, 1-30, 47, 53-55, 67-79.
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