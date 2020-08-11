В Туле рецидивист обокрал посетительницу ветклиники

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Жертвой противоправного деяния стала посетительница ветеринарной клиники. Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что 18-летняя девушка ненадолго отвлеклась, оставив без присмотра свой мобильный телефон.

Этим воспользовался случайно оказавшийся поблизости похититель. Он забрал телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 7000 рублей. При проведении оперативных мероприятий удалось установить причастность к краже 40-летнего неработающего ранее судимого мужчины.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято, а вор – задержан. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».