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В Туле рецидивист обокрал посетительницу ветклиники

В Туле рецидивист обокрал посетительницу ветклиники

Добычей преступника стал мобильный телефон.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Жертвой противоправного деяния стала посетительница ветеринарной клиники. Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что 18-летняя девушка ненадолго отвлеклась, оставив без присмотра свой мобильный телефон.

Этим воспользовался случайно оказавшийся поблизости похититель. Он забрал телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 7000 рублей. При проведении оперативных мероприятий удалось установить причастность к краже 40-летнего неработающего ранее судимого мужчины.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято, а вор – задержан. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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вчера, в 22:40 +2
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