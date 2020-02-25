Центробанк отменит комиссии за переводы по номеру телефона

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Нововведение вступит в силу с 1 апреля и будет действовать до 2022 года.

В Банке России приняли решение об обнулении с 1 апреля тарифов для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Они будут действовать более двух лет — до 30 июня 2022 года, сообщает «Российская Газета».

Нулевые тарифы в СБП действовали в начале запуска системы — в 2019 году. С 1 января 2020 года банки обязаны платить Банку России, как оператору системы, от 5 копеек до 3 рублей за перевод. Поэтому банки ввели комиссии для клиентов.

Система быстрых платежей предусматривает перевод денег физическому лицу без комиссии, даже если он обслуживается другим банком. Сейчас сервис переводов по номеру телефона предоставляют все крупнейшие банки, кроме Сбербанка. Он присоединится к системе в марте. А к 1 октября переводы через СПБ должны быть доступны клиентам всех банков с универсальной лицензией.

Помимо удобства для физических лиц, такое нововведение поможет банкам снизить издержки и установить минимальные тарифы для своих клиентов.