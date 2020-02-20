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Туляков приглашают попробовать свои силы в КВН
Фото из архива MySlo

Туляков приглашают попробовать свои силы в КВН

Заявки на участие в областной премьер-лиге принимаются от всех желающих.

В воскресенье, 22 марта, в 17.00, в Тульском областном центре молодёжи состоится фестиваль-открытие Тульской областной премьер-лиги КВН. Сезон «Премьерки» откроют КВНщики из Тулы и области.

Попасть на сцену и продемонстрировать свои таланты очень просто: достаточно собрать команду придумать название и прислать заявку на участие главному редактору. Все подробности можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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