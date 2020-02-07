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Председателем Общественной палаты Тульской области стала Галина Фомина

Председателем Общественной палаты Тульской области стала Галина Фомина

Прежний председатель Александр Воронцов станет ее заместителем.

Это решение было принято на заседании Общественной палаты Тульской области сегодня, 7 февраля. 

В этом году Общественной палате региона исполнится 10 лет, и более 5 лет из них палатой руководил Александр Воронцов. Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Александра Воронцова за четкую работу по взаимодействию с гражданским обществом.

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов:

– Наша Общественная палата была сформирована одной из первых в стране. Мы приняли закон о том, что палата может выступать с законодательной инициативой (предлагать новые законопроекты). А сейчас на Общественные институты – ОП ТО и ОНФ возложена работа по подготовке поправок в Конституцию РФ и контроля за проведением голосования о них.

Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов — от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.

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сегодня, в 13:21 0
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