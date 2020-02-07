Председателем Общественной палаты Тульской области стала Галина Фомина

Это решение было принято на заседании Общественной палаты Тульской области сегодня, 7 февраля.

В этом году Общественной палате региона исполнится 10 лет, и более 5 лет из них палатой руководил Александр Воронцов. Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Александра Воронцова за четкую работу по взаимодействию с гражданским обществом.

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов:

– Наша Общественная палата была сформирована одной из первых в стране. Мы приняли закон о том, что палата может выступать с законодательной инициативой (предлагать новые законопроекты). А сейчас на Общественные институты – ОП ТО и ОНФ возложена работа по подготовке поправок в Конституцию РФ и контроля за проведением голосования о них.

Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов — от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.