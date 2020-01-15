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Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»

Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»

Специалисты проанализировали основные показатели качества водопроводной воды.

Пробы для проверок отбирались с 4 по 12 января. Показатели мутности воды во всех районах Тулы находятся в пределах нормы – от 0,62 до 0,9 мг/дм при нормативе в 1,5.

Уровень содержания железа тоже соответствует нормативам – от 0,12 до 0,23 при допустимом значении 0,3. Каких-либо опасных бактерий в воде не обнаружено, постороннего цвета вода не имеет.

Самая жёсткая вода подаётся в дома Советского района – этот показатель составляет от 8,6 до 9,5 единиц (норма – 10). В Привокзальном и Центральном районах уровни жесткости примерно одинаковы – от 7,4 до 9,8. В Заречье этот показатель составляет от 5,4 до 7,4 градуса жесткости, а самая мягкая вода – в Пролетарском районе (от 5,4 до 5,8 градуса жесткости).

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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