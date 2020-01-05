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Расписание на январь: Где тулякам получить бесплатную юридическую консультацию

Расписание на январь: Где тулякам получить бесплатную юридическую консультацию

Консультации предоставляет Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Консультации бесплатны и проводятся в приемной правительства Тульской области. Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

Дата

Кто проводит

Часы

9 января

Институт права и управления ТулГУ

15.00 – 18.00

14 января

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

16 января

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

15.00 – 18.00

21 января

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

23 января

Тульский филиал Международного юридического института

15.00 – 18.00

28 января

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

30 января

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

15.00 – 18.00

 

 

 

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