Расписание на январь: Где тулякам получить бесплатную юридическую консультацию
Консультации предоставляет Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Консультации бесплатны и проводятся в приемной правительства Тульской области. Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
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Дата
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Кто проводит
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Часы
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9 января
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Институт права и управления ТулГУ
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15.00 – 18.00
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14 января
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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16 января
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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
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15.00 – 18.00
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21 января
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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23 января
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Тульский филиал Международного юридического института
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15.00 – 18.00
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28 января
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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30 января
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Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
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15.00 – 18.00