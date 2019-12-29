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Тульские юные волейболистки вышли в полуфинал Первенства России
Фото из группы «Волейбольный клуб «Тулица», Тульская область».

Тульские юные волейболистки вышли в полуфинал Первенства России

Спортсменки одержали победу над командами Липецка, Воронежа и Белгорода.

24 декабря 2019 года в Обнинске завершился зональный этап Первенства России по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.
В турнире приняли участие команды из 14 городов Центрального Федерального округа.

Тулу представляла команда спортивной школы «Игровые виды спорта» тренера Евгения Смирнова.

Заняв в своей подгруппе 1 место, наша команда вышла в первую восьмёрку. В предварительном этапе борьбы за 1-8 места волейболистки спортшколы «Игровые виды спорта», одержав победу над командами Липецка, Воронежа и Белгорода, заняли 1 место и продолжили борьбу за выход в финал, где встретилась с волейболистками Московской области (Одинцово). 

В этой игре наши девушки уступили соперницам и в итоге заняли второе место, обеспечив себе выход в полуфинал первенства России.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:05 +1
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Тульская область

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