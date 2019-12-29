Тульские юные волейболистки вышли в полуфинал Первенства России

Фото из группы «Волейбольный клуб «Тулица», Тульская область».

24 декабря 2019 года в Обнинске завершился зональный этап Первенства России по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.

В турнире приняли участие команды из 14 городов Центрального Федерального округа.



Тулу представляла команда спортивной школы «Игровые виды спорта» тренера Евгения Смирнова.

Заняв в своей подгруппе 1 место, наша команда вышла в первую восьмёрку. В предварительном этапе борьбы за 1-8 места волейболистки спортшколы «Игровые виды спорта», одержав победу над командами Липецка, Воронежа и Белгорода, заняли 1 место и продолжили борьбу за выход в финал, где встретилась с волейболистками Московской области (Одинцово).

В этой игре наши девушки уступили соперницам и в итоге заняли второе место, обеспечив себе выход в полуфинал первенства России.