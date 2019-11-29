В Узловой появится завод по производству никотина

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мероприятие состоялось 29 ноября под председательством первого заместителя губернатора, председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.

На заседании были рассмотрены заявки двух потенциальных резидентов на работу в особой экономической зоне. ООО «АРД-Полимер» планирует разместить в Узловой предприятие по производству пленок и упаковочных изделий на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ). Объем инвестиций – около 324 млн рублей. Проект подразумевает создание до 100 рабочих мест.

ООО «Никтон» намерено создать предприятие по производству никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей. Объем инвестиций – более 454 млн рублей, на предприятии появится до 110 новых рабочих мест.

Члены наблюдательного совета единогласно поддержали заявки ООО «АРД-Полимер» и ООО «Никтон» на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в Тульскую область, могут рассчитывать на поддержку регионального правительства в реализации своих проектов.