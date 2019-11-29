В Узловой появится завод по производству никотина
Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Узловая».
Мероприятие состоялось 29 ноября под председательством первого заместителя губернатора, председателя правительства Тульской области Валерия Шерина.
На заседании были рассмотрены заявки двух потенциальных резидентов на работу в особой экономической зоне. ООО «АРД-Полимер» планирует разместить в Узловой предприятие по производству пленок и упаковочных изделий на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ). Объем инвестиций – около 324 млн рублей. Проект подразумевает создание до 100 рабочих мест.
ООО «Никтон» намерено создать предприятие по производству никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием, в том числе для сельскохозяйственной и медицинской отраслей. Объем инвестиций – более 454 млн рублей, на предприятии появится до 110 новых рабочих мест.
Члены наблюдательного совета единогласно поддержали заявки ООО «АРД-Полимер» и ООО «Никтон» на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Валерий Шерин отметил, что инвесторы, приходящие в Тульскую область, могут рассчитывать на поддержку регионального правительства в реализации своих проектов.