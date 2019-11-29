В Concert Hall выступит поэтесса Ах Астахова

В спектакль вошли произведения из нового одноименного сборника и уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет.

Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятия себя.

Творческий вечер Ах Астаховой состоится 12 декабря в клубном пространстве Concert Hall. Начало в 20.00.

Билеты на выступление Ах Астаховой доступны во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

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