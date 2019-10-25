новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 26 октября: облачно, туман и до +15
Изображение pasja1000 с сайта Pixabay

Погода в Туле 26 октября: облачно, туман и до +15

Осадки маловероятны, но возможны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
 
Ветер юго-западный, ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7ºС, днем +10…+15ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, видимость в тумане 200−500 м.
 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:04 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погоды
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В праздники изменится режим работы тульского МРЭО
В праздники изменится режим работы тульского МРЭО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.