Погода в Туле 26 октября: облачно, туман и до +15

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер юго-западный, ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7ºС, днем +10…+15ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, видимость в тумане 200−500 м.