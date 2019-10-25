60 яснополянских яблонь высадили на территории МГИМО

Фто пресс-службы правительства Тульской области

Приветствуя собравшихся, министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что в 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве между университетом и правительством региона. Оно предусматривает сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации, создании системы выявления и адресной поддержки одаренной молодежи, а также научно-практическое взаимодействие факультетов МГИМО с предприятиями Тульской области.

Министр также напомнил, что месяц назад в МГИМО открылись памятник великому писателю Льву Николаевичу Толстому и выставка «Лев Толстой: Дипломатия добра». Тогда, на церемонии открытия памятника губернатор Алексей Дюмин предложил украсить яблоневый сад университета саженцами из Ясной Поляны.

Сегодня студенты и преподаватели МГИМО высадили 60 саженцев яснополянских яблонь, подаренных вузу Алексеем Дюминым.

– Отрадно, что между Тульской областью и одним из самых престижных университетов страны существует неразрывная связь — не только рабочего характера, но и культурного, партнерского, дружеского. И я уверен, что наше взаимодействие продолжится еще долгие годы, — сказал Алексей Давлетшин.