новости
новости
Регистрация
В Туле удалят почти 800 аварийных деревьев

В Туле удалят почти 800 аварийных деревьев

Составлен график работ.

Обследование показало, что с городских улиц нужно убрать 749 деревьев. Об этом рассказала начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева. Для выполнения работ составлен график предоставления автовышек МКУ «Сервисный центра города Тулы» и МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

По словам Татьяны Матвеевой, в Туле также продолжаются осенние работы по озеленению. Уже посадили 90 деревьев (клен остролистный, липа, сосна), 30 кустарников (спирея Вангутта), 58500 тюльпанов.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
удаление аварийных деревьеваварийные деревья

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Office-mebel71 представит Тулу на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель-2019»
Office-mebel71 представит Тулу на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель-2019»
В 2020 году в 109 тульских дворах заменят игровое оборудование
В 2020 году в 109 тульских дворах заменят игровое оборудование
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.