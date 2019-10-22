В Туле удалят почти 800 аварийных деревьев

Обследование показало, что с городских улиц нужно убрать 749 деревьев. Об этом рассказала начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева. Для выполнения работ составлен график предоставления автовышек МКУ «Сервисный центра города Тулы» и МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

По словам Татьяны Матвеевой, в Туле также продолжаются осенние работы по озеленению. Уже посадили 90 деревьев (клен остролистный, липа, сосна), 30 кустарников (спирея Вангутта), 58500 тюльпанов.