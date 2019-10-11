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Погода в Туле 12 октября: облачно, ветрено и до 14 градусов тепла

Погода в Туле 12 октября: облачно, ветрено и до 14 градусов тепла

Синоптики обещают небольшой дождь и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями, днём дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 2 до 7 градусов тепла, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +3
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