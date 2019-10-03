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Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 октября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 4 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Мосина, 5,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. Красный, 2,
  • ул. Макаренко, 10-а, 10-б, 8, 8-а, 10, 20, 4, 12, 6,
  • ул. Седова, 25, 25-а, 29, 27, 27-а, 29-а,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40, 34-а,
  • ул. Ракетная, 7-а, 12,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • Московское шоссе, 2-60 (чётн.), 60-а, 2-л,
  • Солнечный мкр: 1-й Партизанский пр-д, 22,
  • 2-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.),
  • 3-й Солнечный пр-д, 2, 8, 12, 14, 22, 18, 1-9 (нечётн.),
  • 4-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 3, 7, 4, 5,
  • 5-й Солнечный пр-д, 8, 6, 9, 11,
  • 6-й Солнечный пр-д, 1, 2, 3, 4,
  • 7-й Солнечный пр-д, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 14, 17,
  • ул. Октябрьская, 248-а, 224-248 (чётн.),
  • ул. Дальняя, 7-43-а (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.),
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19, 2-14,
  • ул. Бундурина, 13-27, 18-32,
  • ул. Гоголевская, 68-а-72, 76-а, 51-б-55, 61-а,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-36,
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Шмидта, 6,
  • п. Восточный, 27-57.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:56 +3
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