Житель Узловой обокрал строительный вагончик

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Подозреваемый в краже установлен полицией в Новомосковске. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник вынес вещи из строительного вагончика-бытовки. Проникнуть в помещение он смог, подобрав ключи.

Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей. Во время оперативных мероприятий выяснилось, что к краже причастен 50-летний житель Узловского района.

Злоумышленник признался в содеянном, похищенные вещи обнаружены и изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».