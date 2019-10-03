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Житель Узловой обокрал строительный вагончик
Фото: mosbitovki77.ru

Житель Узловой обокрал строительный вагончик

Мужчина сумел подобрать ключ, проник внутрь и похитил имущество.

Подозреваемый в краже установлен полицией в Новомосковске. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник вынес вещи из строительного вагончика-бытовки. Проникнуть в помещение он смог, подобрав ключи.

Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей. Во время оперативных мероприятий выяснилось, что к краже причастен 50-летний житель Узловского района.

Злоумышленник признался в содеянном, похищенные вещи обнаружены и изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:41 0
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