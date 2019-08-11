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Где в Туле 12 августа отключат электроэнергию

Где в Туле 12 августа отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

12 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 6,9;
  • ул. Бр. Жабровых, 8;
  • ул. Клары Цеткин, 3
  • ул. Приупская, 29, 30, 28, 28-а;
  • ул. М. Мазая, 11;
  • ул. Карпова, 101;
  • ул. Ген. Маргелова, 27, 21−23, 39, 33, 31, 19;
  • Щёкинское ш., 4, 8;
  • ул. Платоновская, 7, 20, 22, 12, 13, 14, 15, 11, 8;
  • ул. Мезенцева, 40 к. 2, 40 к. 3, 44 к. 2, 44 к. 3;
  • 1-й Волоховский пр-зд, 13;
  • ул. Волоховская, 7;
  • п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1−16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1−37; пр-зд Косой, 1−19;
  • 9-й пр-зд, 34, 39-а;
  • 10-й пр-зд, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);
  • 11-й пр-зд, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);
  • 13-й пр-зд, 2−12-а;
  • Мясново: ул. Чмутова, 20−56 (чётн.), 3, 3-а, 5; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;
  • ул. Оборонная, 62−76 (чётн.);
  • п. Станционный, 32−49, 7-а;
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1−22; ул. Достоевского, 3−23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64.
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