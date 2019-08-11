Как тулякам сэкономить деньги и время на визите в МРЭО

Чтобы не стоять в очереди, подавайте заявление через портал «Госуслуги».

В тульской Госавтоинспекции напоминают, как сэкономить деньги и время на визите в МРЭО. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде на портал «Госуслуги» и получить 30% скидку на оплату госпошлины. Например, при получении водительского удостоверения вы сэкономите 600 рублей, при регистрации транспорта — до 855 рублей.

По линии Госавтоинспекции заявитель может получить следующие услуги в электронном виде:

регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним;

прием экзаменов и выдача водительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на обслуживание в МРЭО ГИБДД вы не стоите в очередях; имеете возможность заранее планировать свое время; записываетесь на удобную для вас дату и время; получаете информацию о перечне необходимых документов; обслуживаетесь в приоритетном порядке.

С апреля 2019 года Госавтоинспекция Тульской области предоставляет госуслугу по прекращению регистрации транспортного средства в связи с его продажей без личной явки заявителя в подразделения ГИБДД.

Воспользоваться этим сервисом смогут автовладельцы, которые продали свои автомобили, но новые собственники в установленные 10 суток не зарегистрировали машину на себя. Необходимо зайти под своей учетной записью на сайт госуслуг в раздел «Регистрация транспортного средства», выбрать подраздел « Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», непосредственно в котором находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником». К заявлению необходимо прикреплять файл только в формате PDF.

Услуга будет оказана в электронном виде без посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции. Уведомление о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги придет заявителю в его личный кабинет.