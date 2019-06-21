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В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания

В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания

Ежегодно в Туле планируется переоборудовать еще по 2−3 школьные столовые.

На базе центра образования № 8, где столовая уже обновлена, прошла презентация проектов центров здорового питания. О планах по открытию центров рассказала заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Токовая, проекты продемонстрировали представители подрядной организации.

В 57 центрах образования (79 структурных подразделениях) услуги по организации питания в образовательных учреждениях Тулы оказываются обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СПП» с сентября 2015 года. Количество питающихся — 30798 человек.

В Туле реализуются социальные проекты, направленные на модернизацию школьных столовых и пищеблоков. На текущий момент отремонтировано и открыто 5 центров здорового питания — в центрах образования №№ 3, 8, 25, 17, 40. В залах столовых установлены современные линии раздачи, которые позволяют хранить приготовленные блюда при определенной температуре и сохранять их питательные свойства. Дизайн, в соответствии с которым производятся ремонты столовых, согласовывается и утверждается управлением образования администрации города Тулы.

В августе 2016 в рамках пилотного проекта, за счет поставщика питания в столовой МБОУ «Центр образования № 3» (гимназия № 3) произведен текущий ремонт и дизайнерское оформление обеденного зала столовой, обновлена входная группа, частично заменено технологическое оборудование и производственный инвентарь. Сумма инвестиций составила 1, 2 млн руб.

В июле 2017 отремонтированы и оснащены современным технологическим оборудование школы МБОУ ЦО № 25 (школа № 25), МБОУ ЦО № 40 (школа № 50). Общий объем инвестиций составил 8 млн руб.

В июле 2018 отремонтированы и оснащены современным технологическим оборудование школы МБОУ ЦО № 8 (школа № 17) и МБОУ ЦО № 17 (школа № 56). Общий объем инвестиций составил 8 млн руб.

Ежегодно планируется переоборудовать по 2−3 школьные столовые.

В 2019 году в плане ремонтных работ три школы: МБОУ «Центр образования № 15» (пр. Ленина, 139-а), МБОУ «Центр образования № 43» (ул. Кабакова, 92), МБОУ «Центр образования № 38» (ул. Баженова, 25). Срок исполнения работ до 1 сентября 2019 года. Планируется потратить свыше 10 млн руб.

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