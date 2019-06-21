Тульская УК задолжала за электроэнергию более 5 млн рублей

Тульская прокуратура провела проверку в отношении УК ООО «УПРАВ-СИТИ». Установлено, что в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года жители 11 многоквартирных домов перечислили на расчетный счет управляющей компании в счет оплаты электроснабжение 5 530 724,79 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, на расчетные счета АО «ТНС энерго Тула» данные денежные средства не перечислены.

По постановлению прокурора города полиция возбудила уголовное дело по п. б ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.