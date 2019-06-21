Тульская Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей

22 июня в Туле в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки для выявления случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает гражданам, что за это нарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае повторного управления в состоянии опьянения водитель привлекается к уголовной ответственности.