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Соревнования по конкуру в Грумантах: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

Соревнования по конкуру в Грумантах: фоторепортаж

В конноспортивном комплексе парка-отеля «Грумант» начался летний кубок. Летний сезон по конкуру и выездке открыт!

В программе два соревновательных дня: сегодня, 8 июня, прошли соревнования по конкуру. Завтра участники будут соревноваться в выездке. Еще можно успеть посмотреть это невероятно красивое зрелище своими глазами. Как добраться до клуба смотрите здесь. Вход свободный.

Другие события этих выходных – здесь.

А пока Myslo делится с вами фоторепортажем с первого дня состязаний.

Галерея
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 1
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 2
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 3
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 4
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 5
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 6
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 7
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 8
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 9
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 10
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 11
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 12
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 13
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 14
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 15
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 16
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 17
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 18
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 19
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 20
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 21
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 22
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 23
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 24
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 25
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 26
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 27
Соревнования по конкуру. Грумант. Июнь 2019, Фото: 28
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Конкур – одно из самых увлекательных соревнований в конном спорте. Всадник на лошади преодолевает одно за другим препятствия, расположенные на конкурном поле, а судьи оценивают чистоту исполнения прыжков и выучку лошади.

Выездка – самый элегантный вид конного спорта. Это искусство управления лошадью, высшая школа верховой езды. Целью выездки является гармоничное развитие физических возможностей и способностей лошади. Всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным движениям, в разных темпах, правильные и красивые переходы от одного темпа к другому, правильную стойку лошади и осаживание.

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сегодня, в 15:10 0
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