Соревнования по конкуру в Грумантах: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

В конноспортивном комплексе парка-отеля «Грумант» начался летний кубок. Летний сезон по конкуру и выездке открыт!

В программе два соревновательных дня: сегодня, 8 июня, прошли соревнования по конкуру. Завтра участники будут соревноваться в выездке. Еще можно успеть посмотреть это невероятно красивое зрелище своими глазами. Как добраться до клуба смотрите здесь. Вход свободный.

Другие события этих выходных – здесь.

А пока Myslo делится с вами фоторепортажем с первого дня состязаний.

Конкур – одно из самых увлекательных соревнований в конном спорте. Всадник на лошади преодолевает одно за другим препятствия, расположенные на конкурном поле, а судьи оценивают чистоту исполнения прыжков и выучку лошади.

Выездка – самый элегантный вид конного спорта. Это искусство управления лошадью, высшая школа верховой езды. Целью выездки является гармоничное развитие физических возможностей и способностей лошади. Всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным движениям, в разных темпах, правильные и красивые переходы от одного темпа к другому, правильную стойку лошади и осаживание.