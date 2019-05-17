В Тульской области на выходных пройдут рейды ГИБДД
Полицейские напоминают тулякам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
В выходные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактические рейдовые мероприятия с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным привлечением личного состава. Цель рейдов – выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
Особое внимание будет уделяться профилактике пьяного вождения, выездов на встречную полосу и нарушений правил перевозки пассажиров, особенно детей.
Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах!
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