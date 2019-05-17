В Тульской области на выходных пройдут рейды ГИБДД

В выходные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактические рейдовые мероприятия с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным привлечением личного состава. Цель рейдов – выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.

Особое внимание будет уделяться профилактике пьяного вождения, выездов на встречную полосу и нарушений правил перевозки пассажиров, особенно детей.

Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах!