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«Зажги синим»: на тульских зданиях изменится подсветка

«Зажги синим»: на тульских зданиях изменится подсветка

Акция пройдёт в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

Аутизм – тяжелое нарушение развития. Сегодня 1 из 59 детей рождается с этим недугом. Во многих случаях ранняя диагностика заболевания и медицинская, психологическая и педагогическая поддержка дает положительные результаты.

В связи с высокими темпами роста заболеваемостью аутизмом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

По всему миру в этот день сотни зданий и достопримечательностей подсвечивают синими прожекторами – от Великих пирамид в Гизе до здания Empire State Building в Нью-Йорке. Акция получила название «Зажги синим» и проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания власти и простых граждан к проблемам аутизма.

Сегодня, 2 апреля, к акции присоединятся тульские достопримечательности и предприятия – ЦПКиО им. П.П. Белоусова, Тульский государственный музей оружия, ТРЦ «Гостиный двор», Тульский государственный цирк и Тульский оружейный завод.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +3
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