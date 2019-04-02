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Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»

Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»

В двух районах областного центра превышен уровень жёсткости воды.

«Тулгорводоканал» исследовал пробы воды, взятые в разных районах города. Показатели мутности, цветности и содержания железа везде находятся в пределах нормы, бактерии в воде тоже не обнаружены.

Норма жёсткости водопроводной воды – 7 градусов. В эту цифру укладываются только пробы, взятые в Пролетарском районе – от 5,6 до 6 градусов.

В Центральном районе этот показатель находится в диапазоне от 6 до 9 градусов, в Привокзальном – от 6,4 до 9,8. Самая жёсткая вода – в Зареченском и Советском районах. Там показатели жесткости составляют от 7,2 до 8,4 и от 8,8 до 9,4 градусов соответственно.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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