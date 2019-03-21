Член ЦИК РФ Евгений Шевченко: Выборы в Тульскую облдуму станут главным политическим событием 2019 года

В среду, 20 марта, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко посетил Тульскую область. В ходе рабочей встречи с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым, руководством и аппаратом облизбиркома, председателями территориальных и участковых избирательных комиссий региона обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам.

В 2019 году в Тульской области пройдет 19 избирательных кампаний: выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва, депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и депутатов представительных органов 17 муниципальных образований. Особое внимание в ходе встречи было уделено выборам в облдуму 8 сентября.

«Через два месяца действующий состав Тульской областной Думы назначит новые выборы, начнется большая избирательная кампания, которая станет главным общественно-политическим событием региона в этом году. К этому готовятся участники избирательного процесса и мы — организаторы избирательного процесса. Все те новации, которые применялись на президентских выборах, важно сохранить на выборах регионального уровня — механизм „Мобильный избиратель“, проколы УИК об итогах голосования с QR-кодом, систему видеонаблюдения, КОИБы», — сказал Евгений Шевченко.

Говоря о перспективах развития избирательной системы, член ЦИК рассказал о цифровых избирательных участках, которые в качестве эксперимента планируется организовать в городе Москве в Единый день голосования в сентябре 2019 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В рамках эксперимента находящиеся 8 сентября в столице избиратели из других регионов России, где в этот день будут проходить дополнительные выборы в Государственную Думу и выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, смогут проголосовать на одном из 30 цифровых участков. Для участия в голосовании на цифровом участке избиратель должен подать заявление о включении в список избирателей на цифровом участке при помощи портала Госуслуг.

«Центральная избирательная комиссия включена в проект „Цифровая экономика“, что позволит в 2020 году на территории Российской Федерации организовать 5000 таких участков. Мы ждем предложений от избирательной комиссии Тульской области по организации в следующем году на территории региона таких участков», — сказал Шевченко.

Также в одном или нескольких избирательных округах города Москвы в сентябре запланирована реализация эксперимента по дистанционному голосованию. Все желающие после процедуры идентификации смогут проголосовать, не выходя из дома, — через интернет.

Продолжилась встреча докладом заместителя начальника отдела по работе с общественными объединениями и методической работы Наталии Лазаревой о разработке методического ресурса «Интерактивный рабочий блокнот УИК». Это первое тестирование электронного рабочего блокнота за пределами московского региона.