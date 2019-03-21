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Тульские особенные дети побывали в Государстве Цветных Носков

Тульские особенные дети побывали в Государстве Цветных Носков

Мероприятие состоялось накануне Международного дня человека с синдромом Дауна.

В столичный «Крокус-Океанариум» приехали более 200 семей, воспитывающих детей с этим заболеванием. Среди них – девять семей из Тульской области, которым оказывает помощь благотворительный фонд «Не молчи».

Праздник посетили звездные гости: Эмин Агаларов, Влад Лисовец, Надя Ручка, Екатерина Шпица, Анастасия Гребенкина, Диана Гурцкая и Александр Ягья. 

Для детей было основано Государство Цветных Носков, президентом которого стала актриса Эвелина Блёданс. Все гости в этот день были в носках разного цвета. Такой символ для праздника выбрала сама артистка, которая организовала флешмоб #мывсеразные. Его цель – обратить внимание общества на проблемы людей с синдромом Дауна. 

Дети провели очень насыщенный день, угостились тортом и пиццей, развлекались и веселились в зоне игровых автоматов и узнали много интересного про обитателей океанариума.

Общение со звездными гостями, зажигательные танцы, добрые и отзывчивые люди – всё это доставило радость и удовольствие не только детям, но и их родителям. Туляки вручили Эвелине Блёданс пряник, испеченный специально к празднику и посвященный флешмобу #мывсеразные.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:54 +6
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Место
Тульская областьМосква

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