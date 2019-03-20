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Где в Туле не будет электроэнергии 21 марта

Где в Туле не будет электроэнергии 21 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

Работы пройдут в четверг, с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
  • ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б,
  • ул. Демидовская Плотина, 1-а, 1-б,
  • п. Октябрьский: 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.),
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
  • ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
  • ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 22,
  • ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 45-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • Мясново: ул. Полюсная, 58, 60, 62, 64, 66,
  • ул. М. Жукова, 16 к. 2, к. 3,
  • ул. Коминтерна, 2,
  • ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.), 50-52,
  • 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
  • 8-й пр-д,
  • ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
  • 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а,
  • ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-16 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • п. Победы: ул. Володарского, 5, 7, 9, 24,
  • ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 9,
  • п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87, 86,
  • п. Трудовой, 31-71 (нечётн.), 32-62 (чётн.),
  • дер. Варваровка, 1-б,
  • п. Ново-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • д. Тихвинка, 64, 65.
  • п. Горелки: ул. Мирная, 1-8-а,
  • пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
  • пер. Соснянский, 3-а-13,
  • пер. Поддубный, 8.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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