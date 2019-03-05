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Пропавшая школьница найдена в Туле

Пропавшая школьница найдена в Туле

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее Myslo писал, что в Заокском районе пропала 16-летняя школьница. 4 марта она ушла в школу, но до учебного заведения не дошла. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам девушки подключились и волонтеры.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что школьница найдена сегодня, 5 марта, в Туле. Она жива-здорова. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Как стало известно Myslo, девушка заявила, что была у знакомых. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:03 +8
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