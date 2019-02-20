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Погода в Туле 21 февраля: метель, порывистый ветер и легкий мороз

Погода в Туле 21 февраля: метель, порывистый ветер и легкий мороз

Синоптики обещают низкое атмосферное давление и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Небольшой снег, местами умеренный (по данным сайта «Метеоинфо», до 5 мм).

Слабая метель. Ветер юго-западный, западный  7-12 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём – от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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