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Сергей Поляков: Миллион сельскому учителю - это шикарно

Сергей Поляков: Миллион сельскому учителю - это шикарно

Послание Президента Федеральному Собрания прокомментировал директор «Кукуйского центра образования» Веневского района Тульской области

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал, что в 2020 году будет запущена программа «Земский учитель», аналогичная уже существующей программе «Земский доктор». За переезд в маленькие города и села педагоги будут получать миллион рублей. Многочисленные опросы показали, что на данный момент в глубинке наблюдается массовая нехватка учителей, многие педагоги работают на двух ставках не по специальности, в результате качество образования падает.

Поможет ли новая программа привлечь преподавателей к работе в селе?

- Я считаю, что программа «Земский учитель» - это актуальная и своевременная мера. Кадров в сельских школах не хватает, многие уже давным-давно перешагнули пенсионный возраст. Вот в нашем центре образования скоро уйдут на заслуженный отдых два педагога, каждому за 70! Нужна смена, - говорит директор МОУ «Кукуйский центр образования» Веневского района Тульской области Сергей Поляков. – Если будут созданы такие условия, о которых заявил Президент, молодые учителя приедут на село работать. А у нас все условия для жизни есть – и детский сад, и школа. В регионе уже существуют различные меры поддержки молодых специалистов в виде поощрений и денежных вознаграждений, но если будут выплачивать 1 млн. рублей, то это будет вообще шикарно.

Сергей Поляков добавил, что в программе «Земский учитель» нужно сразу ошибки программы «Земский доктор» и не устанавливать жесткий возрастной ценз.

- Переехать из города в деревню хотят люди в возрасте – у нас же есть надбавки к зарплате как жителям села, другие льготы. В классах гораздо меньше детей, чем в городских школах. Например, в моем центре средняя наполняемость класса – шесть человек. Согласитесь, работать в такой обстановке с детьми намного интереснее. Поэтому лучше, если ограничений для участия в программе не будет.

вчера, в 23:58 0
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Место
Веневский район

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