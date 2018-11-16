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Туляков приглашают на финал отборочного турнира MGA Uni Cup-2018

Туляков приглашают на финал отборочного турнира MGA Uni Cup-2018

В ТРЦ «Макси» состоится крупный турнир по киберспорту.

17 ноября в Туле в 12.00 в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится финал регионального отборочного турнира MGA Uni Cup-2018, в котором примут участие лучшие команды по Counter-Strike: Global Offensive.

Для всех гостей турнира подготовлена развлекательная программа. Туляков ждут напряженные матчи финалистов — студенческих команд Runaway (Тула) и IGNITION. gaming (Тамбов). Трансляция игр в реальном времени будет происходить на огромном LED-экране, а проведет ее профессиональный комментатор.

В специальной зоне с 20 мощнейшими компьютерами MSI все желающие смогут сыграть в современные игры на максимальных настройках графики. В VR-зоне с четырьмя шлемами виртуальной реальности посетители ощутят полное погружение в эпицентр сражений и получат новые эмоции и впечатления.

Любителям консолей тоже будет чем заняться: подготовлена специальная зона с игровыми компактными десктопами MSI Trident. Туляков также ждут косплееры, селфи-зоны, увлекательный квест и викторины с подарками. Вход абсолютно бесплатный.

Прямая трансляция турнира будет доступна здесь:

MGA Uni Cup — первый студенческий турнир MSI. Региональные отборочные игры проходят в восьми городах. По итогам соревнований лучшие студенческие команды из каждого города примут участие в гранд-финале в Москве.

Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:58 0
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