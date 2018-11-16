В Туле завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В нём приняли участие 213 туляков, которые соревновались в 23 компетенциях.

В областном центре завершился третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia). Основная цель этого мероприятия – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

На площадках чемпионата в творческом индустриальном кластере «Октава» на протяжении трёх дней для ребят проводились мастер-классы по различным дисциплинам. В них приняли участие 213 молодых туляков – они соревновались в 23 компетенциях.

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Мария Соколова и Татьяна Кривошеина попробовали себя в предпринимательстве. Они представляли бизнес-план проекта изготовления фитнес-смеси для хлебопекарного производства и заняли третье место в категории «Юниоры».

Алина Мельникова, Александра Сугако Александра, Дмитрий Дроздов и Никита Иванов соревновались в компетенции «Изготовление прототипов». Задача – за три дня чемпионата изготовить действующий прототип тисков для промышленного дизайна. В результате Александра и Алина заняли третье место.