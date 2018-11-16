В Тульской области насчитывается 1121 памятник истории и архитектуры

В регионе имеется 215 территорий культурного наследия. 80 из них внесены в Единый гореестр недвижимости.

В Тульской области насчитывается 1121 объект культурного наследия – это памятники истории и архитектуры. В регионе имеется 215 территорий культурного наследия. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 80 из них.

В частности, в ЕГРН включена территория с. Себино Кимовского района – родина святой блаженной Матроны Московской. Также в реестре имеются сведения о нескольких старинных усадьбах, расположенных в областном центре, о памятниках Владимиру Ленину и Карлу Марксу, также находящихся в Туле.

Внесение информации об этих объектах в ЕГРН накладывает ряд ограничений на действия в пределах территорий памятников – без специального разрешения там нельзя проводить строительные, реконструкционные и ремонтные работы. Скоро в ЕГРН будет включена усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и музей-заповедник В. Д. Поленова.