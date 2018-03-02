В 2017 году 11 тысяч туляков пожаловались на работу коммунальщиков

Региональная Госжилинспекция провела почти четыре тысячи проверок и выдала 1359 предписаний.

В 2017 году тульская жилищная инспекция рассмотрела более 20 000 обращений. Об этом на заседании регионального правительства рассказал начальник инспекции Алексей Бирюлин. Около 11 000 обращений – жалобы туляков на нарушения жилищного законодательства.

Основной инструмент реакции на обращения – выездные внеплановые проверки. Их 2017 было проведено 3911. По результатам выдано 1359 предписаний со сроками устранения нарушений.

Почти 96% из них исполнены полностью и в срок. За неисполнение 49 предписаний должностные лица управляющих компаний привлечены к административной ответственности. Кроме того, материалы 248 проверок были направлены в суд.

Продолжается процесс лицензирования управляющих компаний, начатый в 2015 году. За это время лицензии получили 264 организации. Теперь лицензия выдается на 5 лет, а срок её действия исчисляется с 11 января текущего года.