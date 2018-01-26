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Туляков приглашают на выставку лягушек
Фото Тульского экзотариума.

Туляков приглашают на выставку лягушек

Она пройдет в экзотариуме.

С 31 января по 18 февраля в Тульском экзотариуме пройдет выставка «Квазиакватория». Посетителям представят выставку фигурок лягушек из Венёва.

– Собранные за долгие годы земноводные размером от нескольких сантиметров до вполне внушительных экземпляров уютно расположились среди своих живых прообразов. Этой выставки не случилось, если бы как-то на выходных сотрудники экзотариума не побывали в старинном городе Венёве, где заглянули в местный краеведческий музей. На фоне традиционной экспозиции около трёхсот ярких красавиц настолько захватили внимание, что захотелось показать их всем! — рассказали в экзотариуме.

Среди экспонатов — очаровательная парочка в викторианском стиле, зеленая гимнастка и даже лягушка Майкл Джексон.

Выяснилось, что вся эта земноводная компания постоянно живет дома у жительницы Венёва и только иногда «выходит в свет». Как это часто бывает, началась коллекция с первой подаренной лягушки, и за 12 лет она разрослась до нескольких сотен экземпляров. В планах коллекционера — создание музея лягушки в своем городе.

Телефон (4872) 47-53-92, страница ВКонтакте: vk.com/tulazoo.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:01 +6
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