В октябре почти 200 туляков остались без газа из-за долгов

Во время отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Тула» не отключает от «голубого топлива» должников, имеющих газовые котлы. Однако отключение от системы газоснабжения газовых плит и водогрейных колонок у должников производится круглый год.

В октябре без газа остались 195 должников, общая сумма просроченной задолженности которых составила 1,2 млн рублей. С начала года отключения были проведены по адресам 3 тысяч абонентов, задолжавших ресурсникам более 26 млн рублей.

В отношении неплательщиков за газ судебными приставами применяются следующие меры принудительного исполнения:

арест денежных средств на банковских счетах должника,

арест и реализация имущества должника в счет погашения задолженности,

запрет выезда за пределы страны,

привлечение к уголовной и административной ответственности.

Наличие задолженности за газ портит кредитную историю абонента-должника, банки отказывают должникам в получении кредита, так как информация о должниках размещается на сайте ФССП России и является публичной.

По состоянию на 1 ноября долг населения региона за потребленный газ составил 95 млн рублей. Более 34 млн рублей задолжали жители Большой Тулы, на втором месте – Новомосковский район с долгом почти 9 млн рублей. На третьем – Щекинский с задолженностью в 8,1 млн рублей.