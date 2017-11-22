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В октябре почти 200 туляков остались без газа из-за долгов

В октябре почти 200 туляков остались без газа из-за долгов

Отключения от газопровода специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» проводят круглый год.

Во время отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Тула» не отключает от «голубого топлива» должников, имеющих газовые котлы. Однако отключение от системы газоснабжения газовых плит и водогрейных колонок у должников производится круглый год.

В октябре без газа остались 195 должников, общая сумма просроченной задолженности которых составила 1,2 млн рублей. С начала года отключения были проведены по адресам 3 тысяч абонентов, задолжавших ресурсникам более 26 млн рублей.

В отношении неплательщиков за газ судебными приставами применяются следующие меры принудительного исполнения:

  • арест денежных средств на банковских счетах должника,
  • арест и реализация имущества должника в счет погашения задолженности,
  • запрет выезда за пределы страны,
  • привлечение к уголовной и административной ответственности.

Наличие задолженности за газ портит кредитную историю абонента-должника, банки отказывают должникам в получении кредита, так как информация о должниках размещается на сайте ФССП России и является публичной.

По состоянию на 1 ноября долг населения региона за потребленный газ составил 95 млн рублей. Более 34 млн рублей задолжали жители Большой Тулы, на втором месте – Новомосковский район с долгом почти 9 млн рублей. На третьем – Щекинский с задолженностью в 8,1 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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