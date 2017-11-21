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В Туле состоялась конференция по вопросам защиты детей от жестокости и насилия

В Туле состоялась конференция по вопросам защиты детей от жестокости и насилия

Мероприятие прошло на базе Института законоведения и управления ВПА.

В Туле прошла региональная научно-практическая конференция «Вместе защитим наших детей от жестокости и насилия», организованная уполномоченным по правам ребенка в Тульской области совместно с региональным правительством.

В мероприятии приняли участие областной прокурор Александр Козлов, руководитель СУ СК России по Тульской области Александр Стариков, начальник тульского УМВД Сергей Галкин, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, а также представители профильных министерств.

В Тульской области проводится целый ряд социальных государственных программ по развитию детского здравоохранения, образования. Эта поддержка позволила сократить число детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях.

Детский омбудсмен Наталия Зыкова отметила необходимость создания специализированных помещений для работы и проведения следственных действий с несовершеннолетними детьми, ставшими жертвами и свидетелями преступления, которая повлияет на эффективность работы в каждом конкретном случае.

На секциях конференции были подробно рассмотрены вопросы насилия в подростковой среде, жестокого обращения в семье, а также вопросы межведомственного взаимодействия по работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. Была выработана общая резолюция конференции, которая в ближайшее время поступит в органы профилактики.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +1
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