В Узловой осудят водителя автобуса, по вине которого в ДТП погиб пассажир

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Установлено, что мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной аварии.

Заместителем Узловского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя районного центра. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что 10 июля текущего года обвиняемый управлял технически исправным автобусом «ПАЗ 4234», следуя по маршруту № 162 «Узловая – Бестужево».

Заметив на обочине припаркованный «ЗИЛ», водитель, не снижая скорости, выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию – автобус столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пассажир автобуса получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Он был госпитализирован в больницу, где скончался спустя пять дней. Уголовное дело направлено в Узловский городский суд для рассмотрения по существу.