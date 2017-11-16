Москвичи: «В Туле всё хорошо, но непонятно, куда ехать»

Туристы отмечают, что тульские светофоры сложно заметить. Решить проблему предлагается с помощью выноса светофоров на консоли над проезжей частью.

Основной темой заседания Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию Тулы стали планы городской администрации в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал, что на транспортное обслуживание населения в 2018 году из бюджета города будет выделено 575 млн 346 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены на повышение безопасности дорожного движения пассажиров (в 2017 году – 684 млн 275 тысяч рублей).

Кроме этого на возмещение затрат МКП «Тулгорэлектротранс» на перевозку пассажиров-льготников из городской казны направят 563 млн 346 тысяч рублей (это проезд 1,15 млн пассажиров-льготников в год).

Для обеспечения безопасного дорожного движения в 2018 году 5 млн рублей будет направлено на установку металлических ограждений на перекрестках (по 50 м в каждую сторону от светофора).

В 2017 году на эти цели из бюджета было потрачено 3,5 млн рублей. Увеличение связано с большим количеством судебных предписаний по приведению перекрестков в соответствие с требованиями ГОСТа, на данный момент на исполнение всех предписаний требуется 57 млн рублей.

Широкое обсуждение получила тема установки и содержания светофоров. На их обновление в 2018 году будет направлено 6 млн рублей (в 2017 году – 5,1 млн рублей), на ремонт и оплату электроэнергии – 17,8 млн рублей (в 2017 году – 13,13 млн рублей).

Один из участников обсуждения отметил, что основная часть приезжающих в Тулу туристов – из Москвы, где большая часть светофоров установлена не просто на столбах, а вынесена над проезжей частью и крепится на специальных консолях. Это позволяет участникам дорожного движения их легче замечать.

– Из-за этого случается много ДТП с участием московских машин, когда водитель не ожидает увидеть светофор, спрятанный за деревьями, и не успевает затормозить, – отметил он.

К слову, московские автомобилисты привыкли к наличию дорожной разметки, и ее отсутствие тоже в ряде случаев становится причиной аварий.

– Мы много сделали для развития туризма: отремонтировали дороги, организовали парковки, навели порядок в городе. Но и светофоры очень важны. Многие гости города говорят: в Туле все хорошо, но непонятно, куда ехать, – сказал Андрей Клепанов.

Алексей Крыгин ответил, что на данный момент в бюджете денег на перенос светофоров на консоли нет.

– Мы сначала решим проблему с работой светофоров, а потом уже будем думать над их реконструкцией. Эти работы требуют немалых затрат, – пояснил он.