новости
новости
Регистрация
Москвичи: «В Туле всё хорошо, но непонятно, куда ехать»

Москвичи: «В Туле всё хорошо, но непонятно, куда ехать»

Туристы отмечают, что тульские светофоры сложно заметить. Решить проблему предлагается с помощью выноса светофоров на консоли над проезжей частью.

Основной темой заседания Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию Тулы стали планы городской администрации в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. 

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал, что на транспортное обслуживание населения в 2018 году из бюджета города будет выделено 575 млн 346 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены на повышение безопасности дорожного движения пассажиров (в 2017 году – 684 млн 275 тысяч рублей).

Кроме этого на возмещение затрат МКП «Тулгорэлектротранс» на перевозку пассажиров-льготников из городской казны направят 563 млн 346 тысяч рублей (это проезд 1,15 млн пассажиров-льготников в год). 

Для обеспечения безопасного дорожного движения в 2018 году 5 млн рублей будет направлено на установку металлических ограждений на перекрестках (по 50 м в каждую сторону от светофора).

В 2017 году на эти цели из бюджета было потрачено 3,5 млн рублей. Увеличение связано с большим количеством судебных предписаний по приведению перекрестков в соответствие с требованиями ГОСТа, на данный момент на исполнение всех предписаний требуется 57 млн рублей.

Широкое обсуждение получила тема установки и содержания светофоров. На их обновление в 2018 году будет направлено 6 млн рублей (в 2017 году – 5,1 млн рублей), на ремонт и оплату электроэнергии – 17,8 млн рублей (в 2017 году – 13,13 млн рублей).

Один из участников обсуждения отметил, что основная часть приезжающих в Тулу туристов – из Москвы, где большая часть светофоров установлена не просто на столбах, а вынесена над проезжей частью и крепится на специальных консолях. Это позволяет участникам дорожного движения их легче замечать. 

– Из-за этого случается много ДТП с участием московских машин, когда водитель не ожидает увидеть светофор, спрятанный за деревьями, и не успевает затормозить, – отметил он. 

К слову, московские автомобилисты привыкли к наличию дорожной разметки, и ее отсутствие тоже в ряде случаев становится причиной аварий.

– Мы много сделали для развития туризма: отремонтировали дороги, организовали парковки, навели порядок в городе. Но и светофоры очень важны. Многие гости города говорят: в Туле все хорошо, но непонятно, куда ехать, – сказал Андрей Клепанов.

Алексей Крыгин ответил, что на данный момент в бюджете денег на перенос светофоров на консоли нет. 

– Мы сначала решим проблему с работой светофоров, а потом уже будем думать над их реконструкцией. Эти работы требуют немалых затрат, – пояснил он. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:50 0
Другие статьи по темам
Событие
светофор
Люди
Алексей КрыгинАндрей Клепанов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском музее оружия откроется новая экспозиция
В Тульском музее оружия откроется новая экспозиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.