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Туляк сдавал квартиру с неисправной колонкой: двое детей пострадали, женщина погибла

Туляк сдавал квартиру с неисправной колонкой: двое детей пострадали, женщина погибла

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Прокурор Пролетарского района города Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье 238 ч.2 п. «в» УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2012 году Г. сдавал женщине с малолетним ребенком свою квартиру, расположенную в жилом многоквартирном доме в Туле по ул. Немцова.

25 июля 2012 года женщина и ребенок отравились угарным газом. Малышу был причинен легкий вред здоровью, мать от госпитализации отказалась.

В тот же день сотрудники ЗАО «Тулагоргаз» отключили водонагреватель «Вектор», установленный в квартире: прибор был неисправен. 30 августа 2012 года собственник вызвал газовиков, чтобы снова подключить прибор. Но специалисты не стали этого делать ввиду все той же неисправности бытового прибора.

В период с 30 августа 2012 года по 4 ноября 2015 года, мужчина приобрел другой газовый водонагревательный аппарат, «POWER 1−10LT». Чтобы сэкономить на специалистах, он установил прибор сам, с нарушениями.

4 ноября 2015 года к нему в квартиру заселились новые жильцы — снова женщина с малолетним ребенком.

В ночь на 26 января года 2016 года женщину нашли в ванной без признаков жизни, ее малолетний сын впал в кому.

Проведенными экспертизами установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате острого отравления угарным газом, у малолетнего ребенка обнаружено острое отравление угарным газом, осложненное развитием комы 1−2 степени, эксикоза-токсикоза 2−3 степени.

Согласно заключению эксперта, новый водонагреватель снова был неисправен.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:07 0
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