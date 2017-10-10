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В Новомосковской больнице начали применять экзоскелеты ExoAtlet 1

В Новомосковской больнице начали применять экзоскелеты ExoAtlet 1

Они помогают самостоятельно ходить людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

10 октября 2017 года на базе Новомосковской городской клинической больницы состоялась презентация нового высокотехнологичного медицинского оборудования — экзоскелета ExoAtlet 1, который значительно повышает качество жизни пациентов с ограниченными возможностями.

Сейчас реабилитацию на высокотехнологичном медицинском оборудовании проходят два пациента. Мы поговорили с одним из них.

Юрий Жалнин три года назад попал в аварию — у мотоцикла взорвалось колесо. Юноша (ему тогда было всего 17 лет), попал в больницу с переломом позвоночника, перенес четыре операции, но ноги, увы, отказали. Юрий не сдается. Сейчас он проходит реабилитацию в новомосковской городской клинической больнице на аппарате ExoAtlet 1.

- Я работаю, зарабатываю деньги, учусь. Подвижки в возможности двигаться произошли за последние полгода. Мой самый большой успех на сегодня — я ходил в экзоскелете полтора часа. На самом деле трудный вопрос — когда я сам, без помощи аппарата смогу ходить. Я усиливаю тренировки, много работаю над собой, чтобы встать реально на свои ноги! Мой совет тем, кто, как и я, оказался ограничен с своих возможностях. Ни в коем случае нельзя отчаиваться и сдавать. Травмы бывают разные, но в любом случае надо верить в себя, свои силы. Да, это тяжело. И морально, и физически. Но я верю — дорогу осилит идущий. У меня в жизни есть девиз. Неважно как ты бьешь, важно, как ты держишь удар.

- Ты молодец, — поддержал парня министр здравоохранения Андрей Третьяков. — Твои слова, твой пример обязательно должны узнать другие пациенты, которые нуждаются в реабилитации. Желаю тебе быстрейшего выздоровления, чтобы ты как можно скорее смог двигаться самостоятельно, даже без аппарата. У тебя такая сила духа, такой огонь в глазах! Думаю, у тебя все получится.

По словам министра здравоохранения, Тульская область получила пять экзоскелетов ExoAtlet 1 благодаря непосредственному участию губернатора Тульской области Алексея Дюмина и его договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

- Эти аппараты — дар правительства Москвы, — пояснил Андрей Третьяков. — Три экзоскелета ExoAtlet 1 получила новомосковская клиническая больница, а два — тульская городская больница № 10. Это отличная разработка российских инженеров и шанс встать на ноги тем, кто потерял такую возможность. Экзоскелет — это новая степень свободы, ведь нет бОльшей радости для человека, чем движение.

По словам министра, тулякам повезло, ведь экзоскелеты ExoAtlet 1 имели до недавнего времени только три региона — Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. И вот теперь к ним присоединилась Тульская область.

Сейчас тульские и новомосковские медики подбирают пациентов, кто будет проходить реабилитацию на экзоскелетах ExoAtlet 1. Напомним, что они предназначены для реабилитации людей с двигательными нарушениями нижних конечностей — последствия инсульта, травм, заболеваний позвоночника).

- Самочувствие людей, которые сидят в четырех стенах, улучшает сама возможность выйти из дома. Появляются новые силы. Кардинально меняется отношение к миру, с которым можно вновь общаться на равных, который вновь можно видеть с высоты своего роста. Ну и конечно, меняется физическое самочувствие. У пациентов нормализуется артериальное давление, улучшается вентиляция легких, предотвращается дегенерация мышечных и костных тканей, повышается подвижность суставов, уходят инфекции мочевых путей, — пояснил Андрей Третьяков. — Спасибо инженерам, которые изобрели такой аппарат.

Игорь Наумов, главврач Новомосковской клинической больницы, с большим интересом изучал вместе с другими врачами-неврологами и специалистами лечебной физкультуры, а также всеми зав. отделениями, процесс реабилитации на экзоскелетах ExoAtlet 1.

- Эти аппараты могут быть применены и для реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Наши специалисты прошли обучение здесь, на месте. Спасибо разработчикам за помощь. У нас амбициозные планы на эти разработки. Мы хотим внедрить использование экзоскелетов ExoAtlet 1 и в бережливой поликлинике, чтобы пациенты учились не только передвигаться в помещении, но и выходить на улицу. Надеемся, реализуем эти планы в следующем году.

По словам Игоря Наумова, врачи больницы уже определили круг пациентов, кому показана реабилитация на экзоскелетах ExoAtlet 1 — это 97 пациентов отделения нарушений мозгового кровообращения и травмцентра.

Мстислав Родыгин, инженер-разработчик компании ExoAtlet, рассказал, как работает екзоскелет:

- Экзоскелет ExoAtlet — это моторизированный каркас, который надевается практически как костюм и позволяет тем, кто прикован к инвалидной коляске, впервые после получения травмы встать в полный рост. И не просто встать, но идти. С разной скоростью и по разным поверхностям. Без задержек преодолевая лестницы и преграды, которые могут встать на пути. Этот аппарат весит 23 кг, но пациент не ощущает этой тяжести, он воспринимает только свой вес. Конечно, как у любого метода лечения и реабилитации, у экзоскелета ExoAtlet 1 тоже есть ограничения в применении. Его нельзя применять при остеопорозе, при ограничении в подвижности суставов.

По словам разработчиков, аппарат стоит 3,5 млн руб., это в несколько раз дешевле, чем стационарные роботизированные комплексы для реабилитации пациентов.

Как пациенты двигаются в экзоскелете:

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:16 +6
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