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В Туле на проспекте Ленина пешеход попал под колеса «Ниссана»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на проспекте Ленина пешеход попал под колеса «Ниссана»

Мужчину госпитализировали.

29 августа в Туле в 20.30 возле дома № 157 на проспекте Ленина 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» сбил пешехода.

42-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку.

При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Стоит не забывать о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство. Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +1
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