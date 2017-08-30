В Туле на проспекте Ленина пешеход попал под колеса «Ниссана»

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 августа в Туле в 20.30 возле дома № 157 на проспекте Ленина 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» сбил пешехода.

42-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку.

При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.