В Туле пройдут конные соревнования для детей-инвалидов

Фото из группы НКО «Маленькая страна – Мы есть!».

В этом году в программе принимают участие 15 спортсменов из Тулы и Владимира.

14 мая 2017 года в 12.00 на базе конноспортивного комплекса «Грумант» уже в восьмой раз состоятся ежегодные открытые соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе «Специальная Олимпиада» среди детей-инвалидов.

В этом году в программе принимают участие 15 спортсменов из НКО «Маленькая страна — Мы есть!» и ВООО АРДИ «Свет» (Владимир).

Соревнования проводятся для реализации прав детей-инвалидов и активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов средствами физической культуры и спорта, а также популяризации конного спорта среди детей-инвалидов.

Такое мероприятие — всегда серьезное испытание для его участников, ведь им необходимо четко понять задание и достойно справиться с ним, а это бывает порой не под силу и обычным спортсменам.

В «Маленькой стране» иппотерапией занимаются более 30 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Тульские спортсмены ежегодно принимают участие в открытых фестивалях и соревнованиях по конному спорту в Великом Новгороде, Москве и Московской области.