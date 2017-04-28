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Схема движения маршрута № 70 была изменена для удобства туляков
Фото: из архива MySlo

Схема движения маршрута № 70 была изменена для удобства туляков

Тульские перевозчики обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий городских чиновников, которые продлили маршрут.

С 21 апреля схема движения городского маршрута № 70 была изменена – раньше конечной остановкой был Ряжский вокзал, а сейчас маршрут соединяет Московский вокзал с деревней Крутое.

Сначала маршрутки ходили по первоначальному расписанию, но в работе перевозчиков были серьёзные сбои, поэтому пассажиры решили, что маршрут «свернули» из-за нерентабельности. А когда конечные точки маршрута изменились, появились слухи, что перевозчики решили самостоятельно поменять схему движения на более выгодную. Члены тульского транспортного союза обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что схема движения была изменена для удобства жителей – согласно пожеланиям пассажиров, маршрут продлили до деревни Крутое, а отправляются автобусы теперь не с Ряжского, а с Московского вокзала. Соответствующие изменения были внесены в Реестр маршрутов регулярных перевозок 21 апреля.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:03 +2
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