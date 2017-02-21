Прирост тульской металлургии ожидается в 2018 году

О перспективах развития металлургической отрасли Тульской области в рамках пресс-конференции рассказал министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ломовцев.

По словам Дмитрия Ломовцева, большая часть инвестиционных проектов завершится в 2018 году. И именно с этим связаны ожидания роста инвестиционного индекса металлургической промышленности.

В частности, в следующем году ожидается полноценное восстановление работоспособности Ревякинского металлопрокатного завода.

– Это прекрасный пример взаимодействия правительства Тульской области, когда мы привлекли максимальное внимание инвесторов к конкурсу по реализации имущества завода. Инвестором стал Русская горная металлургическая компания, – пояснил министр.

Компания уже выкупила активы завода, в этом и следующем году они вложат в модернизацию производства 5 млрд рублей. Также будет запущено новое литейное производство и восстановлена численность работников.