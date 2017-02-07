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Из тульских магазинов изъяли 15 тонн порченых овощей и фруктов

Из тульских магазинов изъяли 15 тонн порченых овощей и фруктов

А вот по содержанию нитратов и пестицидов все проверенные продукты соответствовали нормам.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в 2016 году проверило 220 объектов, занимающихся продажей овощей и фруктов, в том числе – оптовые и сетевые торговые точки. Проверки проводились в рамках исполнения приказов Роспотребнадзора, планового надзора и по жалобам потребителей.

По результатам проверок забраковали и сняли с реализации 445 партий овощной продукции и фруктов объемом 14 804 кг.

За выявленные нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации возбуждено 199 дел об административном правонарушении.

Основные причины забраковки:

  • несоблюдение сроков годности,
  • несоблюдение условий хранения,
  • несоблюдение обязательных требований к маркировке пищевой продукции.

За обнаруженные нарушения юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Также в рамках госнадзора отобрано и исследовано 406 образцов продукции отечественного и импортного производства. Все исследованные образцы отвечали требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям, включая содержание нитратов и пестицидов.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:55 −1
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