Из тульских магазинов изъяли 15 тонн порченых овощей и фруктов
А вот по содержанию нитратов и пестицидов все проверенные продукты соответствовали нормам.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области в 2016 году проверило 220 объектов, занимающихся продажей овощей и фруктов, в том числе – оптовые и сетевые торговые точки. Проверки проводились в рамках исполнения приказов Роспотребнадзора, планового надзора и по жалобам потребителей.
По результатам проверок забраковали и сняли с реализации 445 партий овощной продукции и фруктов объемом 14 804 кг.
За выявленные нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации возбуждено 199 дел об административном правонарушении.
Основные причины забраковки:
- несоблюдение сроков годности,
- несоблюдение условий хранения,
- несоблюдение обязательных требований к маркировке пищевой продукции.
За обнаруженные нарушения юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Также в рамках госнадзора отобрано и исследовано 406 образцов продукции отечественного и импортного производства. Все исследованные образцы отвечали требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям, включая содержание нитратов и пестицидов.