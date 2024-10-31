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Тест: угадай фразы самого родного голоса советских фильмов и мультиков

Тест: угадай фразы самого родного голоса советских фильмов и мультиков

Лёлик, Волк и Киса Воробьянинов... Это всё о нем! Пройдите тест без шуму и пыли, как говорил наш шеф, и не отходя от кассы!

31 октября исполнилось 102 года со дня рождения Анатолия Папанова, голос и крылатые фразы которого с детства знакомы нескольким поколениям. Артист за свою жизнь сыграл в более чем 70 фильмах и озвучил более 100(!) мульт-персонажей.

С 1969 по 1994 год Папанов озвучивал Волка в «Ну, погоди!». Персонаж стал настолько популярным, что актера назвали «главным волком Советского Союза». Папанов был недоволен: «…он перегрыз всю мою биографию».

Чтобы тест прошел легко и приятно, мысленно читайте его голосом Папанова. «И смотри не перепутай, Кутузов!».

 

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