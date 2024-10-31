Артисты Учебного театра ГИТИСа покажут в Ясной Поляне комедию Островского

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Выпускники мастерской Нины Чусовой покажут спектакль «Женитьба Бальзаминова. Попытка #3. Нереальные сцены из реальной жизни».

Действие пьесы Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» режиссер и педагог Нина Чусова перенесла из XIX века в лихие девяностые. Комедия разыгрывается в то время, когда наша страна находилась в условиях неопределенности и разрухи. По словам создателей спектакля, это история людей, преодолевших все трудности и выживших, несмотря ни на что.

Главный герой комедии — ничем не примечательный Мишенька Бальзаминов, который хочет быть успешным и богатым, хотя на самом деле мечтает о счастье. Каждый персонаж постановки ищет свое счастье: один видит его в благополучии родных, другие — в свободе от домашней тирании, еще один ждет счастья в личной жизни. Как отмечают молодые актеры, при подготовке спектакля режиссер поставил перед каждым из них нелегкую задачу — найти у своего героя мечту и суметь заставить зрителей мечтать вместе с ними.

Музыкальным сопровождением постановки послужили хиты конца прошлого столетия.

— В работе над спектаклем мы вдохновлялись атмосферой 90-х, пытались отыскать в этом времени парадоксы и надежду. Нашего режиссера и мастера курса вдохновила наша идея с музыкальной подборкой дискотеки из 90-х. Из этой идеи родились музыкальные номера героев. Каждая песня — это часть персонажа и его ритм, — говорит студентка Янина Ярмонова, которая сыграла в комедии роль «возлюбленной» главного героя.

Начало спектаклей — в 18.00. 12+

