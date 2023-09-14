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В ночном пожаре в Щёкино погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В ночном пожаре в Щёкино погиб мужчина

Причина возгорания устанавливается.

14 сентября в Щёкино на ул. Ленина в 00.32 произошел пожар в многоквартирном доме. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница. Открытое горение ликвидировали в 00.43.

На пожаре погиб мужчина. Он отравился продуктами горения, впоследствии скончался. Личность погибшего устанавливается. 

В результате происшествия в ванной оплавилась стиральная машина, вся комната закоптилась.

Причина пожара устанавливается. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

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Автор:
сегодня, в 09:49 0
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